La Corea del Sud vieta i telefoni cellulari nelle aule scolastiche

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Il paese ha introdotto mercoledì un divieto nazionale sui telefoni cellulari all'interno delle aule scolastiche, con l'obiettivo di affrontare le crescenti preoccupazioni sugli effetti dei social media sugli studenti.

"La dipendenza dei nostri giovani dai social media è a un livello serio ora. I nostri figli, i loro occhi sono rossi ogni mattina. Sono su Instagram fino alle 2 o alle 3 del mattino", ha detto al parlamento Cho Jung-hun, deputato del Partito del Potere Popolare all'opposizione e sponsor del disegno di legge.

La misura, che entrerà in vigore a marzo del prossimo anno, si basa sulle restrizioni esistenti a livello scolastico e rispecchia iniziative simili all'estero, dove le autorità hanno segnalato una maggiore concentrazione tra i giovani studenti.

I legislatori di entrambi i principali partiti hanno sostenuto la legislazione, inquadrandola come una risposta ai crescenti livelli di dipendenza digitale tra gli adolescenti. Saranno fatte eccezioni per gli studenti con disabilità o quando i dispositivi sono necessari per scopi didattici.