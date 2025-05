La corsa presidenziale della Corea del Sud inizia con l'attenzione all'economia e all'unità Lee Jae-myung e Kim Moon-soo lanciano le campagne in vista delle elezioni anticipate del 3 giugno.

HQ Le ultime notizie sulla Corea del Sud . I contendenti alla presidenza della Corea del Sud hanno ufficialmente lanciato le loro campagne lunedì, promettendo di rilanciare l'indebolimento dell'economia del paese e di colmare le profonde divisioni politiche. Se vi state chiedendo chi sono i principali contendenti: il favorito Lee Jae-myung ha promesso la crescita economica attraverso l'intelligenza artificiale e le industrie culturali, mentre il rivale conservatore Kim Moon-soo ha promesso sostegno alle piccole imprese e legami più stretti con gli Stati Uniti. Il candidato presidenziale Lee Jae-myung del Partito Democratico della Corea al governo parla davanti ai sostenitori per la sua campagna elettorale a Jeonju-si, nella provincia di North Jeolla, in Corea, il 19 febbraio 2022 // Shutterstock