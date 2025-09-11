La Corte Suprema del Brasile raggiunge la maggioranza per condannare Jair Bolsonaro per il tentativo di colpo di stato

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Corte Suprema del Brasile ha emesso una condanna storica contro l'ex presidente Jair Bolsonaro, stabilendo che ha cospirato per ribaltare le elezioni del 2022 e rimanere al potere. Il verdetto, raggiunto dalla maggioranza dei giudici, lo rende il primo ex capo di Stato del paese ad essere riconosciuto colpevole di aver minato la democrazia. Bolsonaro, che è già agli arresti domiciliari in un caso separato, è ora in attesa della sentenza che potrebbe vederlo escluso dalla vita politica per anni. Per ora, resta da vedere come verrà eseguita la sentenza e come potrebbe plasmare il panorama politico in vista delle prossime elezioni. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!