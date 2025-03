La criminalità causata dall'intelligenza artificiale aumenta mentre Europol avverte dell'evoluzione delle minacce

HQ

L'ultimo rapporto di Europol, pubblicato martedì, dipinge un quadro crudo delle reti criminali che sfruttano l'intelligenza artificiale per scalare le operazioni, eludere il rilevamento e sfruttare le vittime con un'efficienza senza precedenti.

Dalle truffe basate sull'intelligenza artificiale alla produzione di materiale pedopornografico, l'agenzia avverte che la natura stessa del crimine sta cambiando, guidata dall'accessibilità e dall'adattabilità delle tecnologie all'avanguardia.

Il rapporto evidenzia come l'intelligenza artificiale consenta ai criminali di creare messaggi di phishing multilingue, creare deepfake iperrealistici e automatizzare i sistemi finanziari illeciti, rendendo le loro operazioni più sofisticate e più difficili da tracciare.

Europol ha inoltre sollevato notevoli preoccupazioni in merito alla potenziale ascesa di sistemi di intelligenza artificiale completamente autonomi, che potrebbero eventualmente gestire reti criminali tentacolari senza l'intervento umano, segnando un pericoloso cambiamento nel panorama globale della criminalità.

Le recenti operazioni, tra cui la rimozione di un servizio di messaggistica crittografato utilizzato per il traffico di droga e armi, sottolineano le crescenti sfide affrontate dalle forze dell'ordine. Per ora, resta da vedere come le autorità si adatteranno a questo panorama di minacce in rapida evoluzione.