La Croazia acquista 44 carri tedeschi Leopard 2A8 con finanziamenti sostenuti dall'UE

La Croazia ha firmato un accordo di 1,5 miliardi di euro (circa 1,8 miliardi di dollari) per acquistare 44 carri armati Leopard 2A8 dalla Germania, segnando un passo importante nel passaggio del paese alle apparecchiature militari tradizionali di fabbricazione orientale.

Il contratto fu firmato a Berlino dal ministro della Difesa croato Ivan Anušić, insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al primo ministro croato Andrej Plenković.

Il nuovo programma Azione per la Sicurezza per l'Europa (SAFE) dell'UE

L'acquisto è finanziato in parte attraverso il nuovo programma Security Action For Europe (SAFE) dell'UE, che offre prestiti a basso costo per aiutare gli Stati membri a colmare rapidamente le lacune di capacità. La Croazia dispone di 1,7 miliardi di euro sotto SAFE, e parte di questi coprirà l'ordine dei Leopardi.

Plenković ha dichiarato che questa mossa rafforza i legami difensivi della Croazia con la Germania e allinea l'esercito croato con altri operatori europei della nuova variante 2A8, tra cui Repubblica Ceca, Lituania, Paesi Bassi e Norvegia.

Le consegne dei serbatoi sono previste per il periodo 2028-2030. La 2A8, presentata a novembre, rappresenta la prima grande revisione della serie Leopard dai primi anni '90.

Primo Ministro croato Andrej Plenković:

"Dei 1,7 miliardi di euro approvati per la Croazia, una parte di questi fondi sarà utilizzata per finanziare l'acquisto di 44 carri armati Leopard 2A8. La Croazia sta gradualmente abbandonando la tecnologia militare orientale e passando a quella occidentale, e la partnership con la Germania, attraverso questo e altri esempi, è uno dei modi in cui rafforziamo continuamente la cooperazione nel campo della difesa."