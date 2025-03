La Danimarca accoglie con favore la decisione degli Stati Uniti di limitare la visita in Groenlandia La delegazione degli Stati Uniti modifica i piani a seguito delle crescenti tensioni.

HQ Le ultime notizie sulla Groenlandia . La Danimarca ha espresso approvazione per la decisione degli Stati Uniti di limitare l'imminente visita in Groenlandia a una base militare, una mossa che segue le crescenti tensioni. Originariamente, una delegazione degli Stati Uniti guidata da Usha Vance, moglie del vicepresidente JD Vance, aveva pianificato di partecipare a una popolare gara di slitte trainate da cani in Groenlandia, che ha suscitato critiche da parte del primo ministro danese Mette Frederiksen. La visita era stata vista come una pressione inappropriata sul governo semi-autonomo della Groenlandia, soprattutto dopo i commenti controversi e molto criticati del presidente Donald Trump sull'acquisizione dell'isola. Tuttavia, con la delegazione ora concentrata esclusivamente sulla base spaziale militare degli Stati Uniti a Pituffik, il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha elogiato l'adeguamento, citandolo come un passo positivo per le relazioni. Base spaziale Pituffik // Shutterstock