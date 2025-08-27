La Danimarca convoca un diplomatico degli Stati Uniti per presunti tentativi di influenza della Groenlandia

HQ

Le ultime notizie sulla Groenlandia . La Danimarca ha convocato l'incaricato d'affari degli Stati Uniti in seguito alle notizie secondo cui individui legati alla precedente amministrazione hanno cercato di influenzare l'opinione pubblica in Groenlandia.

"Siamo consapevoli che gli attori stranieri continuano a mostrare interesse per la Groenlandia e la sua posizione nel Regno di Danimarca", ha detto il ministro degli Esteri. "Non c'è quindi da stupirsi se ci troviamo di fronte a tentativi esterni di influenzare il futuro del Regno nel tempo a venire".

I servizi di intelligence suggeriscono che sono in corso sforzi per creare divisioni tra l'isola e Copenaghen, mentre alcuni contatti degli Stati Uniti avrebbero cercato di reclutare sostenitori locali per iniziative indipendentiste.

I funzionari danesi descrivono come inaccettabile qualsiasi interferenza negli affari nazionali e sottolineano che il dialogo con la Groenlandia rimane una priorità. Ciò fa eco ai precedenti avvertimenti sul potenziale spionaggio e mette in evidenza la continua sensibilità riguardo alla sicurezza e alla cooperazione nell'Artico.