La Danimarca è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4,2
Non sono stati segnalati feriti né danni alle infrastrutture, ma le scosse sono state abbastanza forti da essere percepite fino al sud della Svezia.
È molto raro che i paesi nordici sperimentino qualsiasi tipo di disastro naturale, e forse sarebbe un peccato dire che ora lo abbiano fatto, ma Ekstra Bladet riporta che la Danimarca ha appena vissuto un terremoto in Zealand. Secondo l'Euro-Mediterranean Seismological Centre, ha misurato 3,9 sulla scala di Richter, mentre l'Android Earthquake Alerts System indica 4,2 e potrebbe essere percepito anche nel sud della Svezia.
Diversi testimoni hanno riferito l'evento e il terremoto è stato confermato, ma non sembra essersi verificato alcun danno, ed è stato così lieve da comportare tipicamente piccoli danni localizzati, come crepe in intonaco o vetro che cadono a terra.
Sono passati quasi 20 anni dall'ultima volta che la Danimarca ha subito un terremoto, in particolare nel 2008, quando è stato registrato un tremore di 4,7 sulla scala di Richter.