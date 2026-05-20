La Danimarca è stata scossa da un terremoto di magnitudo 4,2

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È molto raro che i paesi nordici sperimentino qualsiasi tipo di disastro naturale, e forse sarebbe un peccato dire che ora lo abbiano fatto, ma Ekstra Bladet riporta che la Danimarca ha appena vissuto un terremoto in Zealand. Secondo l'Euro-Mediterranean Seismological Centre, ha misurato 3,9 sulla scala di Richter, mentre l'Android Earthquake Alerts System indica 4,2 e potrebbe essere percepito anche nel sud della Svezia.

Diversi testimoni hanno riferito l'evento e il terremoto è stato confermato, ma non sembra essersi verificato alcun danno, ed è stato così lieve da comportare tipicamente piccoli danni localizzati, come crepe in intonaco o vetro che cadono a terra.

Sono passati quasi 20 anni dall'ultima volta che la Danimarca ha subito un terremoto, in particolare nel 2008, quando è stato registrato un tremore di 4,7 sulla scala di Richter.