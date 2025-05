La Danimarca medita di revocare il divieto sull'energia nucleare da 40 anni

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Ora sappiamo che il paese nordico sta rivedendo il suo divieto di quattro decenni sull'energia nucleare, considerando l'adozione di piccoli reattori modulari come parte della sua strategia per aumentare la sicurezza energetica, ha detto oggi il ministro dell'Energia Lars Aagaard.

Lars Aagaard ha confermato che il governo valuterà la fattibilità di queste tecnologie, con un rapporto previsto per il prossimo anno. Tuttavia, ha sottolineato che saranno analizzati solo i potenziali benefici e che non sono stati presi in considerazione piani per l'energia nucleare tradizionale.