La Danimarca mette in scena la più grande esercitazione militare della Groenlandia senza gli Stati Uniti

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che la Danimarca avrebbe incrementato gli investimenti in Groenlandia per rafforzare le infrastrutture e l'assistenza sanitaria. Ora, abbiamo la notizia che la Danimarca ha lanciato la più grande esercitazione militare mai tenuta in Groenlandia, a cui si sono uniti i partner europei della NATO, ma in particolare senza forze statunitensi. L'operazione, chiamata Arctic Light 2025, riunisce truppe, navi da guerra e aerei da combattimento da Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Norvegia, concentrandosi sulla prontezza in una regione sempre più contesa da Russia e Cina. Mentre Washington mantiene una presenza permanente alla base spaziale di Pituffik, la sua esclusione dalle esercitazioni sottolinea l'intenzione di Copenaghen di dimostrare la gestione della Groenlandia con il sostegno degli alleati.