La Danimarca punta al P-8A Poseidon per migliorare la sicurezza nell'Artico Copenaghen sta valutando la possibilità di rafforzare la sua difesa settentrionale in risposta alle crescenti pressioni geopolitiche.

Ora sappiamo che il paese nordico sta valutando l'acquisizione dell'aereo da pattugliamento marittimo P-8A Poseidon di costruzione statunitense, con l'obiettivo di rafforzare il suo ruolo nella sicurezza dell'Artico in mezzo a crescenti minacce, tra cui l'attività navale russa. La potenziale acquisizione, parte di una più ampia cooperazione con la Norvegia, modernizzerebbe l'obsoleta flotta danese e migliorerebbe la sua capacità di monitorare il critico GIUK Gap. Mentre l'acquisto rimane in fase di revisione, le avanzate capacità di sorveglianza del Poseidon lo rendono una risorsa promettente per la strategia di difesa della NATO nella regione. RAF Waddington, Lincolnshire, Regno Unito - 7 luglio 2014: Boeing P-8A Poseidon della United States Navy (USN) e aereo da guerra antisommergibile // Shutterstock