La Danimarca sceglie il SAMP/T europeo rispetto al Patriot americano per la difesa aerea

Solo pochi giorni fa, vi abbiamo dato la notizia che la Danimarca si oppone alla Russia con il suo più grande acquisto di armi di sempre. Ora, conosciamo maggiori dettagli su questo acquisto, e uno dei più noti è il fatto che la Danimarca ha deciso di acquisire il sistema di difesa aerea franco-italiano SAMP/T, rifiutando il Patriot americano a favore dell'unica alternativa a lungo raggio di fabbricazione europea. Scegliendo SAMP/T, la Danimarca diventa la prima nazione dell'UE al di fuori della Francia e dell'Italia a gestire il sistema, segnalando anche una spinta per una maggiore autonomia della difesa europea. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!