La Danimarca si dirige verso i colloqui di coalizione dopo una maggioranza chiara
La sinistra di Frederiksen non è in vantaggio nonostante il voto di vantaggio.
Il blocco di centro-sinistra di Mette Frederiksen non è riuscito a ottenere la maggioranza parlamentare nelle elezioni generali danesi, preparando il terreno per complesse trattative di coalizione.
Con tutti i voti conteggiati, i socialdemocratici e i loro alleati (il cosiddetto "blocco rosso") ottennero 84 seggi, meno dei 90 necessari per una maggioranza nei 179 seggi del parlamento. Anche il "blocco blu" di destra non ha raggiunto 77 seggi.
Questo lascia Lars Løkke Rasmussen, leader dei Moderati centristi, in un ruolo chiave di "kingmaker" con 14 seggi. Ha esortato entrambe le parti a spostarsi verso il centro politico, aumentando la probabilità di una coalizione ampia.
Il partito di Frederiksen rimase la forza più grande ma non ottenne le aspettative, sollevando dubbi sulle sue possibilità di ottenere un terzo mandato. Si prevede che i colloqui di coalizione dureranno settimane.