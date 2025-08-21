La Danimarca si muove per eliminare la tassa sugli album per aumentare la lettura

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese nordico è pronto a eliminare la tassa sui libri nel tentativo di incoraggiare più persone a leggere. Il ministro della cultura ha sottolineato che il tasso attuale è tra i più alti al mondo, contribuendo a un calo percepito della lettura.

La politica proposta, inclusa nel prossimo bilancio, cerca di ridurre i costi per i consumatori e promuovere l'impegno letterario, in particolare tra i giovani lettori. Le autorità stanno anche ampliando le iniziative delle biblioteche e delle scuole per avvicinare i bambini alla letteratura di qualità.

Il cambiamento segue gli esempi dei paesi nordici limitrofi, dove le tasse sui libri ridotte o nulle hanno portato a un maggiore accesso pubblico ai libri. I funzionari monitoreranno l'impatto per garantire che i benefici raggiungano i lettori piuttosto che solo gli editori. Engel-Schmidt (tramite The Guardian):



"Questo è qualcosa per cui io, come ministro della cultura, ho lavorato, perché credo che dobbiamo mettere tutto in gioco se vogliamo porre fine alla crisi della lettura che purtroppo si sta diffondendo negli ultimi anni", ha detto Engel-Schmidt all'agenzia di stampa Ritzau.



Engel-Schmidt, in seguito: "Sono incredibilmente orgoglioso. Non capita tutti i giorni di riuscire a convincere i colleghi che si dovrebbe spendere così tanto denaro per investire nel consumo e nella cultura dei danesi".



"Si tratta anche di far uscire la letteratura", ha detto. "Ecco perché abbiamo già stanziato fondi per rafforzare la cooperazione tra le biblioteche pubbliche e le scuole del paese, in modo che più bambini possano essere introdotti alla buona letteratura".



"Naturalmente monitorerò l'andamento dei prezzi. Se si scopre che l'abolizione dell'IVA significa solo che i profitti degli editori crescono e i prezzi non diminuiscono, allora dobbiamo considerare se è stata la cosa giusta da fare", ha aggiunto.

