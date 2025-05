La Danimarca stanzierà 830 milioni di euro per la difesa ucraina nel 2025 I fondi sosterranno l'industria della difesa ucraina, proveniente da beni russi congelati.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Ora sappiamo che il Paese nordico stanzierà 830 milioni di euro nel 2025 per migliorare le capacità di difesa dell'Ucraina, utilizzando i profitti inaspettati dei beni russi congelati, ha dichiarato il ministero in una dichiarazione di venerdì. Questo contributo finanzierà l'acquisto di armi ucraine prodotte localmente, rafforzando la capacità di produzione nel settore della difesa del paese. La Danimarca ha guidato gli sforzi per sostenere l'Ucraina acquistando armi di fabbricazione interna, garantendo soluzioni flessibili ed efficienti in termini di costi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sorridente con la mano chiusa in aria parla in un incontro pubblico davanti al parlamento danese. Copenaghen, Danimarca - 21 agosto 2023 // Shutterstock