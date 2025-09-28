La Danimarca vieta i voli civili dei droni alla luce dei recenti eventi

HQ

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni. Ora, abbiamo appena ricevuto la notizia di domenica che la Danimarca ha imposto un blocco nazionale all'uso civile dei droni dopo che una serie di recenti avvistamenti su installazioni militari ha aumentato i timori per la sicurezza. La decisione arriva pochi giorni dopo che incidenti simili hanno costretto alla chiusura temporanea degli aeroporti, tra cui un'interruzione prolungata dell'hub principale di Copenaghen. "Attualmente ci troviamo in una situazione di sicurezza difficile e dobbiamo garantire le migliori condizioni di lavoro possibili per le forze armate e la polizia quando sono responsabili della sicurezza durante il vertice dell'UE", Ha detto il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen in una dichiarazione domenica. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!