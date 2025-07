La DC sta cercando di ristabilire tutti i personaggi principali per un nuovo film della Justice League

HQ

La DC di James Gunn prende il via in pieno con l'uscita di Superman, come sappiamo da anni, e da lì vedremo un bel po' di progetti iniziare a colpire sia il grande che il piccolo schermo. Lanterne, Supergirl, ancora Peacemaker, questi sono solo alcuni dei progetti in lavorazione. Come forse ti sarai già aspettato, tutti questi film e serie culmineranno in un enorme guadagno.

Proprio come l'MCU ha riunito i suoi personaggi principali per The Avengers, la DC cerca di fare lo stesso con Justice League, solo con un effetto maggiore rispetto alla versione di Snyder. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, il DCU sta per ristabilire tutti i suoi personaggi principali prima di creare un film della Justice League, motivo per cui vedremo molti più contenuti in futuro.

Sono previste 2 importanti uscite di film live-action all'anno, insieme a più spettacoli live-action e 1 spettacolo animato. Non è ancora chiaro quando arriverà la Justice League del DCU, ma probabilmente dovremo aspettare fino a quando non avremo un film o uno spettacolo su tutti i suoi membri chiave.

Altrove, James Gunn sta cercando di arricchire più personaggi del suo film Superman. Mr. Terrific e Jimmy Olsen sono pronti ad avere i loro spettacoli spin-off da qualche parte lungo la linea.

Superman è ora disponibile nelle sale.