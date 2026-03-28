La depressione post-partita è apparentemente reale, e i giocatori di RPG sono i più a rischio

HQ

Ti è mai capitato di posare il controller, guardare i titoli di coda di un gioco straordinario e provare una fitta di tristezza nel petto? Non sei solo, poiché questo fenomeno - noto come depressione post-partita - è stato ora ufficialmente studiato dai ricercatori dell'Università SWPS di Varsavia, Polonia, ed è stato considerato così complesso da richiedere ulteriori studi.

Quello che i ricercatori hanno riconosciuto da questo studio iniziale è (come rilevato da TheGamer) che i fan dei giochi di ruolo sono i più a rischio di soffrire di depressione post-partita.

"È in questi giochi che i giocatori hanno la maggiore influenza sullo sviluppo dei personaggi attraverso le loro decisioni, costruendo i legami più forti con i loro personaggi. E più il mondo del gioco coinvolge e più il rapporto con il personaggio è più stretto, più è difficile tornare alla realtà una volta terminato il gioco", ha detto il dottor Kamil Janowicz del centro di ricerca sullo sviluppo della personalità presso l'istituto di psicologia dello SWPS.

Curiosamente, è stato anche osservato che chi soffre di depressione post-partita è più propenso a mostrare una tendenza a soffermarsi sugli eventi in modo pessimista. I ricercatori hanno collegato questo a una generale difficoltà nel gestire le emozioni. Chi è sopraffatto da pensieri ripetitivi e intrusivi può sperimentarli anche quando gioca e finisce i videogiochi. Pertanto, se rimugini molto, potresti anche essere a rischio maggiore.