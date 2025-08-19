La Divina Commedia mostrato in un trailer scuro

Tra i trailer di spicco mostrati durante la Gamescom, La Divina Commedia ha sicuramente attirato l'attenzione. Oscuro, atmosferico e drammatico, esattamente come ci si aspetterebbe. La rivelazione ha mostrato un paesaggio infernale in cui il protagonista si trova faccia a faccia con una bestia scheletrica che sembra uscita direttamente dall'opera senza tempo di Dante Alighieri.

La Divina Commedia si basa sull'eredità del classico di Dante, ma lo reimmagina in una forma distillata e giocabile. I giocatori esploreranno aree generate proceduralmente, promettendo un'esperienza unica ogni volta che si avventureranno più a fondo in questa ambientazione infernale. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita e i dettagli rimangano scarsi, il tono è inconfondibilmente sinistro: sembra l'Inferno 2.0 di Dante, ma più oscuro, più misterioso e persino più minaccioso.

Per coloro che non vedono l'ora di immergersi in questo incubo, il gioco è già disponibile nella lista dei desideri su Steam. Fino ad allora - Abbandonate ogni speranza, voi che entrate qui.