La doppietta di Alessia Russo per l'Arsenal batte il Real Madrid; Il Manchester United ha travolto 5-2 nella Women's Champions League

L'Arsenal si è ripreso battendo il Real Madrid nella quarta giornata della Women's Champions League, con una doppietta di Alessia Russo che ha regalato la vittoria poco dopo che Caroline Weir aveva segnato il primo gol per il Real Madrid. La partita, terminata 2-1, è stata una vittoria molto necessaria per gli attuali detentori del titolo, che avevano perso due delle ultime tre partite e sono provvisoriamente al nono posto in classifica prima delle partite di giovedì.

Il Real Madrid, che ha vinto le prime due partite e ha ottenuto un altro punto grazie a un pareggio all'ultimo minuto la settimana scorsa, rimane al sesto posto, ma le possibilità di chiudere tra le prime quattro per evitare un turno di play-off sono scarse. Tuttavia, il Manchester United complicò anche la qualificazione perdendo 5-2 contro il Wolfsburg, sprecando la differenza reti, attualmente a 0.

Risultati della Champions League di mercoledì 19 novembre:



Wolfsburg 5-2 Manchester United



Juventus 3-3 Lione



Arsenal 2-1 Real Madrid



Paris FC 2-0 Benfica



Valeronga 2-2 St. Polten



Partite di Champions League per giovedì 20 novembre:



Twente vs. Atlético Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG vs. Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT



Leuven vs. Roma: 21:00 CET, 20:00 GMT



Chelsea vs. Barcellona: 21:00 CET, 20:00 GMT

