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Il Liverpool non riuscì a rimontare contro il Paris Saint-Germain, e perse persino la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo una doppietta di Ousmane Dembélé, che terminò 2-0. Con esso, svaniscono tutte le possibilità per il Liverpool di vincere un titolo, e ora la loro battaglia sarà finire tra i primi 5 e qualificarsi per la competizione della prossima stagione...

I Reds sono migliorati rispetto alla loro prestazione disastrosa della settimana precedente e hanno cercato con entusiasmo un gol, con più occasioni e possesso palla, ma sono mancati di efficacia e, nonostante le parti dominanti della partita, Dembélé li ha puniti al 72° secondo, ponendo fine alla partita a eliminazione diretta.

Il Liverpool, esausto e arreso, non è riuscito a fermare un secondo gol nei minuti di recupero del Pallone d'Oro, mentre il PSG ha vinto nettamente 4-0 nel totale e affronterà Bayern Monaco o Real Madrid in semifinale. L'anno scorso, anche il Liverpool è stato eliminato dal PSG in Champions League, ma ai rigori.