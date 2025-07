La F1 del 2025 è di nuovo una corsa a due tra compagni di squadra dopo Silverstone

HQ

Tre settimane fa, Lando Norris si è assunto la colpa e la responsabilità di un incidente contro il suo compagno di squadra della McLaren, Oscar Piastri, che apparentemente gli è costato le possibilità di vincere il titolo di F1 in Canada. Ora, però, ha ribaltato la situazione ed è tornato in corsa per il titolo di F1, a soli otto punti da Piastri, dopo la vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna.

Questa è la prima vittoria di Norris nel suo Gran Premio di casa in Gran Bretagna, e ammette che stava "solo guardando la folla" negli ultimi giri, cercando di "godersi tutto, godersi il momento, perché potrebbe non succedere mai più". "Vincere in casa davanti a tutti gli amici e la famiglia che abbiamo qui è piuttosto incredibile, Quindi un grande grazie a loro".

La sua vittoria, però, è stata resa possibile grazie alla penalità di dieci secondi di Oscar Piastri per aver guidato alla ripartenza, e ad un testacoda di Verstappen, perdendo la pole position, che lo ha costretto a chiudere quinto e a rinunciare a ogni speranza di titolo.

Classifica Formula 1 2025 dopo il Gran Premio di Gran Bretagna