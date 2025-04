La fabbrica spagnola inizia la produzione di veicoli corazzati per l'Ucraina L'accordo di Tecnove con Practika porta sul mercato globale veicoli militari avanzati.

Tecnove, una casa automobilistica spagnola, ha concluso un importante accordo per l'assemblaggio di veicoli corazzati da combattimento nella Mancia per il partner industriale ucraino, Practika. Grazie a questa collaborazione, lo stabilimento Tecnove di Herencia produrrà gli apprezzati veicoli corazzati Kozak e Djura, già in servizio attivo con le Forze Armate ucraine, svolgendo un ruolo cruciale nella loro strategia di difesa. Progettati per il trasporto di personale, l'evacuazione medica e le operazioni delle forze speciali, questi veicoli sono costruiti con le più recenti tecnologie di corazzatura e mobilità. Si prevede che la mossa amplierà la portata di Practika, rendendo i veicoli disponibili per i mercati internazionali.