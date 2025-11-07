La Federcalcio inglese accusa il Crystal Palace per lo striscione che mostra Marinakis con una pistola

HQ

La Federcalcio inglese ha accusato il Crystal Palace di cattiva condotta dopo che uno striscione dei suoi tifosi mostrava l'uomo d'affari greco Evangelos Marinakis che puntava una pistola contro uno dei suoi stessi giocatori. La FA non ha menzionato lo striscione, ma ha accusato il club del sud di Londra di "non aver assicurato che i tifosi non si comportassero in modo improprio, offensivo, offensivo o provocatorio".

Lo striscione, esposto ad agosto durante una partita di Premier League terminata 1-1, mostrava il proprietario del Nottingham Forest Evangelos Marinakis che puntava una pistola alla testa del giocatore Morgan Gibbs-White, con un fumetto che diceva che "il signor Marinakis non è coinvolto in ricatti, partite truccate, traffico di droga o corruzione", deridendo le numerose polemiche che hanno seguito l'uomo d'affari greco.

Il centrocampista Gibbs-White era vicino a lasciare il Forest alla fine della scorsa stagione, ma ha finito per firmare un nuovo contratto e ha tenuto una conferenza stampa insieme a Marinakis, un momento deriso dai tifosi del Crystal Palace, con uno striscione che ha infranto le rigide regole della FA su slogan diffamatori, politici e offensivi.

Marinakis non è mai stato condannato per nessuna di queste accuse, ma l'ombra del sospetto lo ha seguito per oltre un decennio. Quest'anno è stato implicato nella morte di un agente di polizia che ha coinvolto oltre 140 tifosi dell'Olympiacos, con Marinakis accusato di sostenere e finanziare quei gruppi ultras e di incitare alla violenza.