La fibra di carbonio è in via di estinzione per BMW, che invece tende verso i compositi in fibra naturale

La fibra di carbonio è uno dei materiali più popolari negli sport motoristici moderni e nella produzione di automobili, poiché il materiale è leggero e resistente, ideale per i produttori che cercano di migliorare le prestazioni senza sacrificare la sicurezza. Tuttavia, la fibra di carbonio è costosa e impegnativa da realizzare, e chiaramente BMW la vede come un luogo in cui può migliorare, tanto che da tempo sta esplorando la tecnologia dei compositi in fibra naturale.

Questo è andato abbastanza bene per BMW e ora sta cercando di impegnarsi ulteriormente nel nuovo materiale. Ciò è confermato in un comunicato stampa in cui BMW spiega che inizierà a utilizzare la fibra naturale in più dei suoi sforzi nel motorsport e anche sulle strutture del tetto per le sue auto in futuro.

Il materiale è stato realizzato dall'azienda tecnologica svizzera BComp e un altro motivo per cui a BMW sembra piacere così tanto è che riduce la sua impronta di C02e di circa il 40% rispetto all'utilizzo della fibra di carbonio.

Mentre il futuro sembra essere molto focalizzato sulle fibre naturali, BMW osserva anche che il "test definitivo delle prestazioni" è in arrivo, poiché il materiale sarà utilizzato nella sua BMW M4 GT4 durante la gara di 24 ore intorno al Nürburgring.

