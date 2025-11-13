La FIFPRO, il più grande sindacato di calciatori del mondo, attacca la FIFA per le sue "parole vuote e promesse"

HQ

La FIFPRO, il più grande sindacato mondiale dei calciatori, che rappresenta 65.000 calciatori, ha inviato una lettera firmata dal suo presidente Sergio Marchi criticando l'inazione della FIFA per porre fine "alle ingiustizie, agli abusi e alla mancanza di rispetto per i giocatori, affermando che "nulla è cambiato" dopo le "parole vuote" e le promesse della FIFA.

"È stato promesso un calcio più umano e più razionale. Ma nulla è stato messo in pratica. Continuiamo a vedere stagioni infinite, con partite ogni tre giorni o meno, viaggi estenuanti e nessuna pausa di recupero. I giocatori sono trattati come risorse inesauribili, non come persone. Chi gioca troppo mette a rischio il proprio benessere fisico e mentale; chi gioca troppo poco continua a mancare di reali opportunità e di politiche che ne garantiscano lo sviluppo", denunciava Marchi.

"Continuano anche stipendi miserabili e violazioni del contratto, che colpiscono migliaia di calciatori in tutto il mondo", citando che alcuni calciatori lavorano senza stipendio per mesi. Marchi ha anche menzionato la "programmazione irresponsabile delle partite in orari e temperature estreme", portando l'esempio della Coppa del Mondo per Club, "un torneo progettato per massimizzare gli introiti indipendentemente dalla sofferenza dei calciatori o degli spettatori".

"Non c'è pianificazione, non c'è prevenzione, non c'è rispetto. C'è solo un'ossessione per il guadagno finanziario. Di fronte a questa realtà, la FIFA continua ad agire con arroganza, rifiutandosi di ascoltare, dialogare o consultarsi". Il presidente della FIFPRO si è lamentato del fatto che la FIFA ha tenuto un incontro in Marocco il mese scorso con alcune federazioni di giocatori di alcuni paesi, ma ha lasciato da parte la FIFPRO.

Per Marchi, la FIFA stava praticando una "discriminazione strutturale profondamente antidemocratica", in cui la FIFA ha creato "organizzazioni amiche della FIFA per le consultazioni", in altre parole, creando sindacati "falsi" invece di parlare con quello principale.