La Finlandia batte la Georgia e fa la storia nell'EuroBasket

La Finlandia è ufficialmente la sorpresa dell'EuroBasket. Agli ottavi di finale ha sconfitto la Serbia, che solo una settimana fa era la grande favorita per il titolo, con le stelle dell'NBA Nikola Jokić e Nikola Jović. Il finlandese Sasu Salin, che gioca per il club spagnolo Estudiantes, ha detto che di quella partita sembrava "Davide contro Golia".

Poi, mercoledì, hanno sconfitto con forza la Georgia, un'altra grande sorpresa del torneo (carnefici della Francia): 93-79, per assicurarsi la loro prima semifinale di EuroBasket.

La Finlandia ha avuto un grande vantaggio all'inizio (28-15 nel primo quarto) ma non ha mai rallentato e, nonostante la Georgia sia migliorata nelle fasi centrali della partita, è sempre rimasta indietro. La squadra finlandese ha avuto una precisione del 53,1% nei tiri dal campo e 17 su 31 tiri da tre punti convertiti, contro il 41,8% di precisione in campo e solo 10 su 31 dei giocatori georgiani.

Sasu Salin dice che è stato "una specie di sogno" essere in questa situazione

Salin, uno dei giocatori più veterani della squadra finlandese, che già giocava per la sua nazionale l'ultima volta che ha affrontato la Georgia nel 2011, ha detto che non avrebbe mai immaginato, 14 anni fa, che si sarebbero trovati in questa situazione.

Venerdì li aspetta una semifinale contro la Slovenia o la Germania, e Salin dice che la prepareranno con la stessa mentalità: "Vinceremo la partita. Ci prepareremo al meglio e faremo gli aggiustamenti. Poi, andiamo alla partita come se stessimo per uscirne vincitori".