La Finlandia completa il primo tratto di recinzione di confine con la Russia La nuova barriera mira a prevenire la migrazione non autorizzata e a rafforzare la sicurezza delle frontiere.

HQ Le ultime notizie su Finlandia e Russia . Il paese nordico ha appena terminato la costruzione dei primi 35 km della sua nuova recinzione di confine con la Russia, come annunciato mercoledì. Una mossa volta a scoraggiare l'immigrazione irregolare, secondo la Finlandia, è stata provocata intenzionalmente.

Potresti essere interessato: La Russia accelera l'espansione militare vicino al confine finlandese.

La struttura, alta 4,5 metri e dotata di sistemi di sorveglianza, fa parte di un piano più ampio che prevede la copertura di 200 km dei 1.344 km di frontiera. Nonostante le critiche degli organismi per i diritti umani e della vicina Russia, le autorità finlandesi sostengono che la recinzione è vitale per la sicurezza. Ilomantsi, Finlandia - 15 luglio 2020: segnale di stop al confine tra Finlandia e Russia. Anche Schengen Boarder // Shutterstock