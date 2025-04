La Finlandia estende la chiusura delle frontiere con la Russia a causa delle preoccupazioni per la sicurezza

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Il paese ha annunciato mercoledì che manterrà la chiusura del confine orientale con la Russia per il prossimo futuro, citando le continue preoccupazioni per la sicurezza.

La chiusura, iniziata alla fine del 2023, è stata determinata da un numero crescente di arrivi da Paesi come la Siria e la Somalia, suscitando timori che la migrazione strumentalizzata venga utilizzata come strumento dalla Russia in risposta all'adesione della Finlandia alla NATO.

Il governo finlandese ha sottolineato che, sebbene la situazione venga regolarmente rivalutata, il confine rimarrà chiuso fino a quando non rappresenterà più una seria minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico della nazione. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.