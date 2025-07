La Finlandia informa l'ONU sull'uscita dal trattato per la messa al bando delle mine antiuomo

HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Il paese nordico ha notificato ufficialmente alle Nazioni Unite la sua decisione di ritirarsi dal trattato internazionale che vieta le mine antiuomo, citando le crescenti minacce alla sicurezza nella sua regione, ha detto il suo ministero degli Esteri nella tarda serata di giovedì.

"Il 10 luglio 2025 la Finlandia ha presentato lo strumento di ritiro dalla Convenzione di Ottawa sulle mine terrestri antipersona. Il recesso avrà effetto nel gennaio 2026. La Finlandia continuerà a sostenere gli obiettivi umanitari della Convenzione".

L'uscita entrerà in vigore all'inizio del 2026, in linea con i recenti cambiamenti da parte dei vicini alleati della NATO che stanno anche rivalutando le loro strategie. Ciò riflette una tendenza più ampia tra i paesi dell'Europa orientale a rivalutare le restrizioni sulle armi a causa delle preoccupazioni per la stabilità regionale.