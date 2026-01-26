La Finlandia progetta un nuovo hub di sorveglianza per proteggere i cavi sottomarini nel Mar Baltico

HQ

La Finlandia si sta muovendo per rafforzare la protezione delle infrastrutture sottomarine critiche nel Mar Baltico istituendo un nuovo centro di sorveglianza marittima, mentre crescono le preoccupazioni per i danni ripetuti ai cavi elettrici, ai collegamenti telecomunicativi e ai gasdotti dal 2022. L'iniziativa, guidata dalla Guardia di Frontiera finlandese, sarà sviluppata in coordinamento con gli stati baltici vicini e la Commissione europea.

Il centro previsto si concentrerà sulla prevenzione piuttosto che sulla reazione, utilizzando un monitoraggio rafforzato del traffico marittimo nel Golfo di Finlandia. Le autorità finlandesi affermano che il progetto fa parte di una più ampia strategia UE per mettere in sicurezza i cavi sottomarini, parallelamente alla crescente presenza militare della NATO nella regione dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Secondo la Guardia di Frontiera (tramite Reuters), il sistema combinerà sensori del fondale marino, strumenti di intelligenza artificiale e condivisione di dati in tempo reale con gli alleati per rilevare precocemente comportamenti sospetti delle imbarcazioni. I funzionari hanno indicato cambiamenti insoliti nella velocità o rotta delle navi come segnali chiave di allarme, anche se hanno rifiutato di specificare quali tecnologie siano già operative.

La decisione segue diversi episodi degli ultimi anni. Le autorità finlandesi hanno sequestrato numerose imbarcazioni sospettate di danneggiare infrastrutture sottomarine trascinando ancore, incluse navi cargo e petrolifere che attraversavano il Mar Baltico. Le autorità affermano che un intervento rapido in quei casi probabilmente ha evitato ulteriori danni.

Il centro di sorveglianza sarà costruito gradualmente utilizzando le capacità nazionali esistenti, con la Finlandia che cercherà anche finanziamenti UE per sostenere il progetto. Poiché le tensioni nella regione restano elevate, i funzionari finlandesi affermano che l'obiettivo è chiaro: ridurre le vulnerabilità e fermare le interruzioni prima che degenerino in minacce alla sicurezza più ampie.