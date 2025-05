La Finlandia propone di aumentare l'età dei riservisti per aumentare il numero dei militari La mossa potrebbe espandere l'esercito finlandese in tempo di guerra a un milione di soldati entro il 2031.

Ora sappiamo che il governo finlandese sta proponendo di aumentare il limite di età per i riservisti dell'esercito da 60 a 65 anni, un cambiamento che aumenterebbe la forza del paese in tempo di guerra di 125.000 soldati, ha annunciato mercoledì il paese nordico. Il piano, ora aperto alla consultazione, è in linea con la strategia finlandese di rafforzare la difesa attraverso la coscrizione generale e una forza di riserva ben preparata. Se approvata, la misura porterebbe il numero totale di riservisti a quasi un milione entro i prossimi sei anni. HELSINKI, FINLANDIA - 04 GIUGNO 2022: Il Giorno della Bandiera delle Forze di Difesa Finlandesi a Helsinki. Le truppe iniziarono a marciare attraverso la città. Carri armati che partecipano alla parata sullo sfondo // Shutterstock