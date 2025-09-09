La flottiglia di Gaza di Greta Thunberg dice di essere stata colpita da un drone

HQ

Questo non è il primo viaggio di Greta Thunberg a Gaza. In precedenza vi si era recata alcuni mesi fa, quando le forze israeliane l'hanno intercettata e rispedita in Europa. Ora ha intrapreso un altro viaggio verso l'enclave. Questa volta, la flottiglia afferma che una delle loro barche chiave è stata colpita da un drone, provocando un incendio sul ponte principale. La nave, che trasportava un piccolo gruppo di passeggeri tra cui Thunberg, non ha riportato ferite e l'equipaggio ha rapidamente messo sotto controllo l'incendio. Le autorità tunisine, tuttavia, hanno negato che si sia verificato un attacco esterno, affermando che l'incendio è iniziato a bordo. La flottiglia, che mira a sfidare il blocco navale israeliano di Gaza, ha affrontato molteplici ostacoli nella sua missione, compresi i precedenti interventi delle forze israeliane. Cosa ne pensi dell'incidente?