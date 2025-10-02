Gamereactor

La Francia arresta un capitano legato alla petroliera russa sospettata di aver lanciato droni in Danimarca

Le autorità francesi arrestano un capitano cinese dopo essere salito a bordo della nave sanzionata.

Ieri abbiamo ricevuto la notizia che l'esercito francese era salito a bordo di una petroliera collegata alla Russia sospettata di lanciare droni in Danimarca. Ora, arriva la notizia che le autorità francesi hanno arrestato il capitano della petroliera, a seguito di un'ispezione navale al largo della costa occidentale. La nave, precedentemente monitorata vicino alle acque dell'Europa settentrionale a causa di interruzioni legate ai droni, ha fornito dettagli incoerenti sulla sua nazionalità. Ora, il capitano e il primo ufficiale della nave, entrambi cittadini cinesi, sono stati arrestati per non aver giustificato la nazionalità della nave e per aver rifiutato di rispettare gli ordini di un ufficiale comandante durante l'ispezione della nave in mare. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

