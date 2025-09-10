La Francia assiste a un'ondata di proteste "Block Everything"

HQ

Caos in Francia. Oggi, le proteste sono scoppiate in diverse città francesi mentre il movimento "Block Everything" ha cercato di paralizzare la vita quotidiana con barricate, cassonetti in fiamme e blocchi autostradali. La polizia si è mossa rapidamente per smantellare i blocchi stradali, scontrandosi con i manifestanti in luoghi come Nantes e Montpellier, mentre gli arresti sono aumentati a Parigi dopo che studenti e lavoratori hanno eretto barricate. I disordini arrivano pochi giorni dopo che il primo ministro François Bayrou è stato costretto a dimettersi con un voto di fiducia e il presidente Emmanuel Macron ha nominato il suo quinto capo di governo in meno di due anni, alimentando le accuse di instabilità politica. I manifestanti, arrabbiati per gli incombenti tagli di bilancio e disillusi dalla classe politica in generale, stanno paragonando la loro lotta al movimento dei Gilet Gialli, che un tempo ha portato a sconvolgimenti simili. Naturalmente, se vuoi conoscere maggiori dettagli, puoi farlo tramite il seguente link. Go!