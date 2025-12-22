La Francia costruirà una nuova portaerei nucleare per sostituire Charles de Gaulle

HQ

La Francia costruirà una nuova portaerei, più grande e più avanzata per sostituire il vecchio Charles de Gaulle, ha dichiarato domenica il presidente Emmanuel Macron, confermando un programma pianificato da tempo volto a rafforzare la potenza navale del paese.

Il progetto, noto come Porte-Avions Nouvelle Génération (PANG), dovrebbe costare circa 10,25 miliardi di euro ed entrare in servizio nel 2038, quando la Charles de Gaulle dovrebbe ritirarsi. La nuova nave sarebbe la più grande nave da guerra mai costruita in Europa e un pilastro chiave del deterrente nucleare francese.

La più grande nave da guerra mai costruita in Europa

Macron annunciò la decisione parlando con truppe francesi in una base militare ad Abu Dhabi, vicino allo strategico Stretto di Hormuz. Ha detto che il programma sosterrà anche l'industria della difesa francese, comprese le piccole e medie aziende.

La portaerei sarà dotata di propulsione nucleare e catapulte elettromagnetiche, che la Francia intende acquisire dagli Stati Uniti. I lavori sui componenti di propulsione sono già iniziati, con l'ordine finale che sarà approvato entro il budget 2025.

Il progetto arriva in un contesto di rinnovata attenzione europea sull'autonomia della difesa dopo la guerra della Russia in Ucraina e dell'incertezza sugli impegni di sicurezza a lungo termine degli Stati Uniti. Sebbene alcuni legislatori francesi abbiano messo in dubbio il costo dato il teso delle finanze pubbliche, il governo ha inquadrato la portaerei come essenziale per il ruolo militare globale della Francia e per le limitate capacità delle portaerei europee.