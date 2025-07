La Francia diventa il primo Paese del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina

HQ

La Francia è diventata il primo paese del G7 (che comprende anche Canada, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti) a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. Emmanuel Macron ha prima chiesto al Regno Unito di riconoscere congiuntamente la Palestina e giovedì ha annunciato che il riconoscimento sarà formalizzato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre.

La Francia sarà uno dei pochi paesi dell'Unione Europea a riconoscere lo Stato di Palestina, che comprende anche Irlanda, Svezia e Spagna. Macron ha spiegato la sua decisione sulla base "dell'urgente necessità di salvare la popolazione civile". "La pace è possibile. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi e di massicci aiuti umanitari alla popolazione di Gaza", ha scritto.

L'annuncio è stato accolto con elogi da alcuni e rifiuto da altri. Tra i critici c'è, naturalmente, Israele, il cui presidente Benjamin Netanyahu ha detto che "uno Stato palestinese in queste condizioni sarebbe un trampolino di lancio per annientare Israele, non per vivere in pace al suo fianco. Cerchiamo di essere chiari: i palestinesi non cercano uno Stato accanto a Israele; cercano uno Stato invece di Israele".

Anche gli Stati Uniti hanno "respinto con forza" la decisione di Macron. "Questa decisione sconsiderata serve solo alla propaganda di Hamas e riporta indietro la pace. È uno schiaffo alle vittime del 7 ottobre", ha detto il segretario di Stato Marco Rubio.

Mahmoud Abbas, presidente palestinese, ha espresso i suoi "ringraziamenti e apprezzamenti" affermando che "questa posizione riflette l'impegno della Francia nei confronti del diritto internazionale e il suo sostegno al diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione."

Nel frattempo, il primo ministro britannico Keir Starmer, tra le pressioni per seguire le orme della Francia, ha affermato che "il riconoscimento di uno Stato palestinese e di una soluzione a due Stati" garantirebbe pace e sicurezza per palestinesi e israeliani. "Siamo chiari sul fatto che la creazione di uno Stato è un diritto inalienabile del popolo palestinese".