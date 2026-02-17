La Francia libera la sospetta petroliera della flotta ombra russa nota come Grinch dopo una pesante sanzione

HQ

Le autorità francesi hanno permesso alla petroliera Grinch (sospettata di far parte della flotta ombra russa che aggira le sanzioni) di lasciare le acque francesi dopo aver pagato una multa del valore di "diversi milioni di euro" e aver sopportato tre settimane di detenzione, secondo il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot.

La nave è stata intercettata nel Mediterraneo il mese scorso e ancorata a Fos-sur-Mer per accuse di non aver issato una bandiera valida. L'equipaggio, di nazionalità indiana, rimase a bordo durante l'indagine. Le autorità francesi hanno dichiarato che la società proprietaria è stata condannata a una sanzione economica nell'ambito di una procedura di patteggiamento di colpevolezza.

La Francia e altre nazioni si sono impegnate a reprimere la flotta ombra russa, una rete di oltre 400 navi utilizzate per eludere le sanzioni legate alla guerra di Mosca in Ucraina. Molte navi sono datate, registrate sotto enti opachi e navigano sotto bandiera straniera. Barrot ha sottolineato che "aggirare le sanzioni europee ha un prezzo", segnalando l'impegno continuo della Francia a far rispettare le restrizioni...