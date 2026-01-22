La Francia non boicotterà la Coppa del Mondo FIFA 2026 a causa della Groenlandia

HQ

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolge in Noth America, ospitata da Canada, Messico e Stati Uniti. La ministra francese dello sport, Marina Ferrari, ha ora chiarito che il suo paese non boicotterà l'evento a causa della Groenlandia, come riportato dalla YLE finlandese.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha già dichiarato che, poiché la Francia non sostiene il suo piano di conquistare la Groenlandia, ci saranno tariffe severe per la Francia e altri sette paesi a causa di ciò. Va detto che in seguito Trump si è ritirato indietro dalle sue minacce tariffarie.

Tuttavia, Marina Ferrari ha chiarito le cose e ha dichiarato, secondo Le Monde:

"Al momento, il ministero non ha intenzione di boicottare i giochi."

"Non voglio speculare su cosa potrebbe succedere, ma ho anche sentito voci da alcuni gruppi politici. Personalmente credo che sport e politica debbano essere tenuti separati. La Coppa del Mondo è un momento estremamente importante per gli appassionati di sport."