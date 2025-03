HQ

Sullo sfondo dei ruggenti aerei da combattimento della base aerea di Luxeuil-Saint-Sauveur, nella Francia orientale, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato martedì un aumento significativo degli ordini di aerei da guerra Rafale del paese.

Di fronte a una flotta di Rafale e Mirage 2000 di Dassault, Macron ha sottolineato la necessità per l'Europa di rafforzare le sue capacità di difesa indipendentemente dalla tecnologia degli Stati Uniti.

La mossa arriva mentre la Francia cerca di posizionare il Rafale, un versatile caccia multiruolo, come una valida alternativa all'F-35 di Lockheed Martin, che ha dominato gli appalti della difesa europea negli ultimi anni.

L'annuncio di Macron è in linea con la sua visione più ampia dell'autonomia strategica europea, in particolare alla luce delle mutevoli dinamiche transatlantiche sotto la nuova amministrazione degli Stati Uniti.

Con la Francia che ordinerà altri 42 Rafale nel 2025, la spinta verso sistemi di difesa di fabbricazione europea come il Rafale e il sistema di difesa aerea SAMP/T sta guadagnando terreno, allontanandosi dai sistemi di difesa di fabbricazione americana.

Tuttavia, le sfide rimangono, poiché molti alleati della NATO rimangono impegnati nei confronti dell'hardware degli Stati Uniti per la sua tecnologia avanzata e interoperabilità. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.