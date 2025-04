La Francia prevede di sostituire l'HIMARS statunitense con l'artiglieria a razzo di fabbricazione francese entro il 2026 L'esercito francese si muove verso una soluzione interna.

Ora sappiamo che il paese sta portando avanti i suoi sforzi per sviluppare un sistema di artiglieria a razzo di fabbricazione nazionale per sostituire le sue unità obsolete, con l'obiettivo di un test entro la metà del 2026. Il Ministero delle Forze Armate francese sta collaborando con Safran e MBDA, nonché con Thales e ArianeGroup, per creare un sistema di attacco tattico con una gittata di 150 chilometri. Si prevede che il nuovo sistema svolgerà un ruolo chiave nell'obiettivo del paese per l'autonomia della difesa. Mentre l'esercito francese deve affrontare pressioni per sostituire gli attuali sistemi M270 entro il 2027, lo sviluppo del razzo Thundart potrebbe fornire un'alternativa sovrana all'HIMARS di fabbricazione statunitense. Tuttavia, in caso di ritardi, le opzioni estere rimangono allo studio. Sistema di razzi a lancio multiplo M270 che spara il missile GMLRS. Illustrazione 3D // Shutterstock