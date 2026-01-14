La Francia registra per la prima volta più morti che nascite dalla Seconda Guerra Mondiale

HQ

Per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Francia ha registrato più morti che nascite, segnando un punto di svolta simbolico per un paese a lungo considerato un'eccezione demografica in Europa.

Nel 2025, la Francia ha registrato circa 651.000 decessi rispetto a 645.000 nascite, secondo nuove cifre dell'agenzia nazionale di statistica Insee. Questo cambiamento suggerisce che la Francia non sia più immune alle pressioni demografiche che colpiscono gran parte dell'UE.

Per anni, la Francia si distinse grazie ai tassi di natalità relativamente alti. Fino al 2023, aveva uno dei tassi di fertilità più alti del blocco. Ma quel vantaggio sta svanendo. Insee ha riferito che il tasso di fertilità è sceso a 1,56 figli per donna nel 2025, il livello più basso dalla Prima Guerra Mondiale e un netto calo rispetto a 15 anni fa.

I sondaggi indicano ragioni chiare. Molte famiglie citano il costo crescente per crescere i figli, l'incertezza sul futuro e la lotta per bilanciare lavoro e vita familiare. Dal 2010, le nascite in Francia sono diminuite costantemente, riflettendo ansie sociali ed economiche più ampie.

Allo stesso tempo, le persone vivono più a lungo. L'aspettativa di vita ha raggiunto i massimi record lo scorso anno, e più di una persona su cinque in Francia ha ora più di 65 anni. Questo cambiamento solleva preoccupazioni riguardo alla carenza di manodopera e al crescente costo delle pensioni e dell'assistenza agli anziani.

La popolazione francese è comunque salita a 69,1 milioni grazie alla migrazione netta, ma i funzionari avvertono che senza immigrazione i numeri potrebbero calare drasticamente entro la fine del secolo. Con l'immigrazione stessa diventata una questione politicamente delicata, il paese si trova ora ad affrontare lo stesso bivio demografico di molti dei suoi vicini europei.