La Francia schiera tre caccia Rafale per proteggere lo spazio aereo polacco

HQ

Solo pochi giorni fa, la violazione dei droni russi in Polonia stava facendo notizia. Ora, la Francia ha inviato aerei da combattimento Rafale in Polonia in una dimostrazione di sostegno militare a seguito di tali rapporti. "La sicurezza del continente europeo è la nostra massima priorità. Non cederemo alle crescenti intimidazioni della Russia", ha detto Macron. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!