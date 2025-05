La Francia valuta il riconoscimento palestinese in vista della conferenza delle Nazioni Unite Macron valuta il riconoscimento simbolico in vista del vertice sulla tabella di marcia per la pace delle Nazioni Unite.

HQ Le ultime notizie sulla Francia . Ora sappiamo che il presidente Emmanuel Macron sarebbe propenso al riconoscimento di uno Stato palestinese, una mossa che potrebbe cambiare la politica europea, ma rischia di mettere a dura prova i legami con Israele e i suoi alleati chiave. Parigi spera di guadagnare slancio prima di ospitare un importante vertice delle Nazioni Unite a giugno, anche se i diplomatici avvertono che l'impatto rimarrebbe per lo più simbolico senza azioni di accompagnamento. Le pressioni israeliane si sono intensificate, avvertendo delle conseguenze se la Francia dovesse procedere. Marsiglia, Francia - 27-05-2023: Emmanuel Macron pronuncia un discorso a Fort Saint Jean a Marsiglia, Francia, il 27 maggio 2023 // Shutterstock