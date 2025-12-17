La Fujian, la terza portaerei cinese e la più capace fino ad oggi, ha appena attraversato lo Stretto di Taiwan

HQ

Il ministero della difesa di Taiwan ha dichiarato che la portaerei più avanzata della Cina, la Fujian, ha attraversato lo Stretto di Taiwan questa settimana, segnando il suo primo passaggio attraverso questa via d'acqua sensibile da quando è entrato ufficialmente in servizio il mese scorso.

Il ministero ha dichiarato che le forze taiwanesi hanno monitorato da vicino la portaerei durante il transitare dello stretto martedì, e hanno diffuso un'immagine granulosa della nave in mare. Non erano visibili aerei sul suo ponte. Il ministero della difesa cinese non ha commentato immediatamente.

La Fujian è la terza portaerei cinese

Pechino considera Taiwan suo territorio e afferma di avere sovranità sullo stretto, una rotta marittima globale chiave. Taiwan e Stati Uniti affermano che la via d'acqua è internazionale. Taipei riporta quasi quotidianamente attività militari cinesi intorno all'isola, che vede come parte di una pressione continua da parte di Pechino.

La Fujian è la terza portaerei cinese e la più capace fino ad oggi. A differenza delle precedenti portaerei cinesi, ha un ponte di volo piatto e catapulte elettromagnetiche, che gli permettono di lanciare aerei più pesanti e avanzati. Il presidente Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia di nomina in servizio il mese scorso.