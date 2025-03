La gemma del Bournemouth Dean Huijsen ha brillato con la Spagna ed è stato adocchiato dal Real Madrid

HQ

Uno dei protagonisti del trionfo spagnolo sull'Olanda nei quarti di finale della Nations League è stato un personaggio praticamente sconosciuto in Spagna una settimana fa: Dean Huijsen. È un difensore centrale, ha solo 19 anni, e dopo aver giocato per la squadra under 17 della Juventus e aver anche debuttato una volta con la prima squadra, ora gioca per il Bournemouth. Ha un contratto fino al 2030 e una clausola rescissoria di 50 milioni di sterline (60 milioni di euro), e si prevede che il club lo utilizzerà per incassare il giovane difensore, che è stato ingaggiato nel giugno 2024 per 12.8 milioni di sterline.

Huijsen ha giocato entrambe le partite la scorsa settimana, ha dovuto sopportare i fischi dei tifosi olandesi (è nato ad Amsterdam, vive in Spagna da quando aveva cinque anni e ha scelto di giocare con la squadra spagnola) e si è comportato eccezionalmente bene, compreso l'assist di Lamine Yamal domenica. Non è passato inosservato e la maggior parte dei punti vendita in Spagna lo sta già collegando al Real Madrid.

Secondo Marca, il difensore centrale ha suscitato l'interesse delle regole del club, che lo guardano come un acquisto molto strategico. Anche se la sua posizione non è una priorità, coperto da Militao, Alaba, Rudiger e Asencio, è molto più giovane di tutti loro. Militao ha anche subito due lunghi infortuni in due anni e i contratti di Rudiger e Alaba scadono l'anno prossimo. Inoltre, è stato detto che il club ha cercato di avere più giocatori spagnoli, e Huijsen, che si è guadagnato un posto nella Roja a soli 19 anni, potrebbe essere una scommessa sicura per il futuro, anche se è nell'aria se il club vorrà pagarne il prezzo. Secondo quanto riferito, ha mostrato interesse a giocare per il Real Madrid, ma molti altri top club in Europa potrebbero essere interessati.