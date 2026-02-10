La Germania acquisterà droni d'attacco per un valore di 536 milioni di euro in una campagna di riarmo

HQ

La Germania prevede di ordinare droni d'attacco per un valore di 536 milioni di euro come parte del suo accelerato rafforzamento militare dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Il governo intende procurarsi munizioni in fermento dalle startup tedesche della difesa Helsing e Stark Defence nell'ambito di contratti che fanno parte di un più ampio accordo quadro da 4,3 miliardi di euro, secondo documenti consultati da Reuters.

I droni, progettati per sorvolare un'area prima di immergersi su obiettivi, dovrebbero essere approvati dal comitato di bilancio del Bundestag e inizialmente supporteranno la 45ª Brigata Carri Armati tedesca, che è stanziata in Lituania come parte della presenza NATO sul fianco orientale. La mossa riflette la spinta di Berlino a modernizzare le proprie forze armate e a rafforzare la deterrenza nell'Europa orientale.

Secondo i piani, i contratti con Helsing e Stark Defence dureranno sette anni, con la consegna prevista del primo lotto di droni entro l'inizio del 2027. L'accordo segnala anche un ruolo crescente per le aziende tecnologiche della difesa nazionali, poiché la Germania cerca di espandere la capacità produttiva e ridurre la dipendenza dai fornitori esteri...