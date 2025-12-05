La Germania approva una nuova legge sul servizio militare per aumentare il numero di truppe: da 180.000 a 260.000 entro il 2035
La riforma introduce il servizio volontario con un piano di riserva per la coscrizione.
Il parlamento tedesco ha approvato una controversa legge sul servizio militare pensata per aumentare il numero di truppe e rispettare gli impegni della NATO, in un contesto di crescente preoccupazione per la Russia.
La riforma crea un sistema duale in cui un servizio volontario meglio pagato è pensato per attrarre reclute, mentre la coscrizione basata sui bisogni può essere attivata se i numeri sono inferiori.
I legislatori dovrebbero comunque approvare qualsiasi passaggio al servizio obbligatorio, che potrebbe includere la selezione casuale se più persone si qualificano del necessario.
In risposta alla minaccia russa
Il governo mira a far crescere la Bundeswehr fino a 260.000 membri attivi entro il 2035, rispetto ai circa 183.000 attuali, e ad aumentare le riserve ad almeno 200.000.
Gli uomini nati dopo il 1° gennaio 2008 saranno sottoposti a una valutazione medica non appena la capacità lo permetterà. Sia agli uomini che alle donne sarà chiesto di dichiarare la loro disponibilità a servire, ma solo gli uomini dovranno rispondere.
La mossa di Berlino si allinea a una tendenza europea più ampia, poiché paesi come Francia, Italia e Belgio ampliano il servizio volontario e gli stati nordici rafforzano la coscrizione in risposta alla minaccia russa.