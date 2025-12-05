La Germania approva una nuova legge sul servizio militare per aumentare il numero di truppe: da 180.000 a 260.000 entro il 2035

HQ

Il parlamento tedesco ha approvato una controversa legge sul servizio militare pensata per aumentare il numero di truppe e rispettare gli impegni della NATO, in un contesto di crescente preoccupazione per la Russia.

La riforma crea un sistema duale in cui un servizio volontario meglio pagato è pensato per attrarre reclute, mentre la coscrizione basata sui bisogni può essere attivata se i numeri sono inferiori.

I legislatori dovrebbero comunque approvare qualsiasi passaggio al servizio obbligatorio, che potrebbe includere la selezione casuale se più persone si qualificano del necessario.

In risposta alla minaccia russa

Il governo mira a far crescere la Bundeswehr fino a 260.000 membri attivi entro il 2035, rispetto ai circa 183.000 attuali, e ad aumentare le riserve ad almeno 200.000.

Gli uomini nati dopo il 1° gennaio 2008 saranno sottoposti a una valutazione medica non appena la capacità lo permetterà. Sia agli uomini che alle donne sarà chiesto di dichiarare la loro disponibilità a servire, ma solo gli uomini dovranno rispondere.

La mossa di Berlino si allinea a una tendenza europea più ampia, poiché paesi come Francia, Italia e Belgio ampliano il servizio volontario e gli stati nordici rafforzano la coscrizione in risposta alla minaccia russa.