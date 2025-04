La Germania è pronta per un accordo di coalizione mercoledì

HQ

Le ultime notizie sulla Germania . I cristiano-democratici e i socialdemocratici tedeschi si stanno avvicinando a un accordo di coalizione previsto per mezzogiorno, mentre entrambi i partiti spingono per superare gli ultimi ostacoli nei loro negoziati, secondo fonti (via Reuters).

A porte chiuse, i leader Friedrich Merz e Lars Klingbeil starebbero allineando le loro strategie per formare un governo stabile in grado di affrontare i rischi di inflazione, le tensioni commerciali e un'economia stagnante.

I preparativi interni per una conferenza stampa congiunta suggeriscono fiducia nella chiusura dell'accordo a breve, anche se gli stanziamenti ministeriali rimangono un punto critico. Per ora, resta da vedere quanto rapidamente emergerà un governo unificato.