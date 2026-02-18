La Germania esplora l'uso di armi nucleari francesi e britanniche per deterrenza senza costruirne una propria

HQ

La Germania ha escluso lo sviluppo di un proprio arsenale nucleare, ma sta considerando di affidarsi alle armi atomiche francesi e britanniche in un quadro di deterrenza simile all'ombrello nucleare della NATO con base negli Stati Uniti, ha detto il cancelliere Friedrich Merz.

Parlando nel podcast Machtwechsel, Merz ha sottolineato che qualsiasi dispiegamento dipenderebbe da Parigi e Londra, sottolineando che Berlino non può agire unilateralmente secondo il diritto internazionale, incluso il Trattato di Non Proliferazione Nucleare e gli accordi storici risalenti alla riunificazione della Germania.

Friedrich Merz // Shutterstock

Francia e Regno Unito mantengono già forti forze nucleari (missili balistici lanciati da sottomarini e missili da crociera aerei nel caso della Francia) e stanno esplorando un coordinamento più stretto dal luglio 2025. Il presidente Emmanuel Macron ha discusso di estendere la deterrenza strategica della Francia alla Germania, inquadrandola come parte di una più ampia postura di difesa europea.

Merz ha descritto l'iniziativa come "all'inizio" e ha sottolineato che il dialogo, le esercitazioni congiunte e gli interessi di sicurezza condivisi avrebbero definito l'approccio, soprattutto alla luce della guerra in corso in Ucraina e delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza europea...